Fd'I: Rampelli, con Meloni piena sintonia su congresso Roma, evitare due candidati

- Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "c'è piena sintonia" sul congresso romano di Fratelli d'Italia in programma per il prossimo fine settimana. Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, ribadendo di preferire che si evitassero due candidature alla guida della federazione romana. "Si continuano a leggere ricostruzioni fantasiose che coinvolgono me e Giorgia Meloni sul congresso romano di Fratelli d'Italia in programma per il prossimo fine settimana. La stampa antigovernativa e pruriginosa racconta senza alcun fondamento, auspicandolo da mesi, una mia contrapposizione al presidente che, per natura e convinzione, non c’è e non ci sarà mai - afferma Rampelli -. Tra me e Giorgia Meloni, come ho avuto modo dettagliatamente e pubblicamente di spiegare anche in un recente passato, c’è piena sintonia politica, su tutti i principali dossier nazionali e internazionali, così come entrambi sappiamo che c’è un margine di miglioramento nel funzionamento della struttura di Fd'I, di cui ci si sta occupando per potenziare l’azione del governo con un efficace affiancamento". (segue) (Com)