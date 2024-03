Fd'I: Rampelli, con Meloni piena sintonia su congresso Roma, evitare due candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste a Roma "una proficua dialettica interna, che si è analogamente sviluppata in altre città, riguarda ambienti e gruppi umani legati a consiglieri comunali, regionali, parlamentari e non ha alcuna configurazione nazionale - continua Rampelli -. Se resteranno in vita nei prossimi giorni più candidature alla guida della Federazione di Roma, eventualità che come più volte dichiarato preferirei personalmente che i contendenti evitassero, la circostanza resterebbe del tutto confinata nei limiti del confronto cittadino e chiunque dovesse prevalere troverà nell’altra parte immediata e massima collaborazione. Nell’interesse di Roma capitale e di Fd'I. Io non sottoscriverò alcuna candidatura e il partito nazionale resterà neutrale". Pur comprendendo "quanto i media antigovernativi rimangano delusi da questo scenario mi sento di informarli nuovamente che questa è l’unica possibile verità. Per chi desidera rappresentarla e non inseguire le sue fantasie", conclude Rampelli. (Com)