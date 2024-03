Bangladesh: ministro Esteri Mahmud, legge su cittadinanza è affare interno dell’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge indiana di riforma della cittadinanza – Citizenship (Amendment) Act o Caa – è un affare interno dell’India, anche se il Bangladesh, in quanto Paese vicino, sta “tenendo d’occhio la questione”. Lo ha dichiarato oggi, nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Esteri bengalese, Hasan Mahmud. La legge, promulgata il 12 dicembre 2019 e di cui l’11 marzo è entrato in vigore il regolamento attuativo – Citizenship (Amendment) Rules – prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, tre Paesi a maggioranza musulmana. I membri delle sei comunità perseguitate entrati in India prima del 31 dicembre 2014 possono essere naturalizzati dopo sei anni di residenza invece dei dodici prima previsti. (segue) (Inn)