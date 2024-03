Bangladesh: ministro Esteri Mahmud, legge su cittadinanza è affare interno dell’India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento esplicito alle sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam, ha suscitato controversie in India fin dalla presentazione del disegno di legge, sia tra i partiti di opposizione, a cominciare dal Congresso nazionale indiano (Inc), sia nell’opinione pubblica. Ci sono state massicce manifestazioni in molte città, compresa la capitale Nuova Delhi, nelle quali ci sono stati scontri tra manifestanti e agenti di polizia e sono morte almeno 40 persone. Anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e organizzazioni non governative hanno espresso preoccupazione. La Corte suprema indiana ha accettato di esaminare la legittimità costituzionale della legge il 18 dicembre 2019, respingendo tuttavia le istanze di sospensione. La massima autorità giudiziaria ha accorpato oltre 140 ricorsi e non ha ancora concluso il suo esame. (Inn)