Lettonia: Riga apre procedimento contro eurodeputata sospettata di spionaggio per la Russia

- Il Servizio di sicurezza statale lettone (Vdd) – l’agenzia di intelligence interna – ha aperto un procedimento contro l’eurodeputata Tatjana Zdanoka, sospettata di spionaggio per conto della Russia. Lo ha reso noto l’emittente “Lsm”. La stampa, lettone e non solo, ha rivelato a gennaio che la corrispondenza di posta elettronica di Zdanoka dimostrerebbe una collaborazione con il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) sin dal 2004. L’eurodeputata non ha negato l’autenticità delle email pubblicate ma ha smentito ogni cooperazione con l’intelligence russa. A fine gennaio il Vdd ha comunicato che avrebbe esaminato le informazioni uscite sui media. A quanto riferito dall’agenzia, il procedimento penale contro l’europarlamentare dell’Unione russa di Lettonia (Lks) è iniziato il 22 febbraio. (Sts)