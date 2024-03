Moro: S. Craxi (FI), ai cinque servitori dello Stato va tributo di riconoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Il 16 marzo 1978, in via Fani, la barbarie omicida stroncò le giovani vite di cinque servitori dello Stato, padri, mariti, figli che pagarono con il sangue la fede nei valori democratici. A loro va il nostro tributo di riconoscenza che si rinnova nel tempo, sovrastando le urla dei cattivi maestri tuttora in servizio, cui la Storia non ha insegnato davvero nulla". Lo dichiara Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. (Rin)