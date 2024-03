Lega: Salvini, obiettivo politico è superare i 5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo politico “che ci dobbiamo imporre nel medio termine è superare i Cinque Stelle” alle europee, perché la Lega che ha meno voti dei Cinque Stelle “è una cosa che non si può sentire". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regioni nella sede Mico in corso a Milano. Alle europee "sono convinto che arriveremo quantomeno in doppia cifra” ha continuato il ministro. "Se qualcuno del centrodestra preferirà la poltrona, la comodità, il politicamente corretto e l'inciucio con i socialisti rispetto a un centrodestra unito - ha concluso - non farà un dispetto a Matteo Salvini o alla Lega ma farà il male dell'Italia e degli italiani. Tra Macron e Le Pen scelgo sempre Le Pen". (Rem)