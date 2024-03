Lega: Salvini, 25 aprile in piazza per parlare di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La data di giovedì 25 aprile “saremo in piazza per parlarvi di libertà, di lavoro e di futuro”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regioni nella sede Mico in corso a Milano. “Se mi si chiede - sei antifascista -, “io sono contro ogni totalitarismo” ha ribadito Salvini, aggiungendo “contro ogni privazione della libertà, contro ogni regime che decide come ti devi chiamare o parlare”. Perché “viva la libertà sempre” ha concluso il ministro. (Rem)