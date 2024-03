Sport: Lollobrigida, il miglior Sei Nazioni di sempre per la nostra nazionale di rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il miglior Sei Nazioni di sempre per la nostra Nazionale di rugby che vince contro il Galles a Cardiff 21-24. Una grande squadra, simbolo di un'Italia che lotta e non si dà mai per vinta. Congratulazioni all'allenatore Quesada e al Presidente della Fir Innocenti. Grazie ragazzi, siamo orgogliosi di voi!". Lo scrive il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui social. (Rin)