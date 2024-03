Venezuela: presidenziali, Consiglio elettorale esclude cinque partiti di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Venezuela ha vietato la presentazione di candidati alle elezioni presidenziali ad altri cinque partiti di opposizione: Convergenza, Movimento verso il socialismo (Mas), Movimento per il Venezuela (Mpv), Partito unione e intesa (Puente) e Gente. Lo riferisce il portale “Monitoreamos”. La decisione è stata presa dai commissari con quattro voti a favore (Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil e Aime Nogal Mendez) e uno contrario (Juan Carlos Delpino). Le elezioni presidenziali sono in programma il 28 luglio e della Piattaforma unitaria democratica (Pud) di opposizione restano in campo solo il Tavolo di unità democratica (Mud) e Un nuovo tempo (Unt). (segue) (Vec)