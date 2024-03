Venezuela: presidenziali, Consiglio elettorale esclude cinque partiti di opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione al presidente in carica, Nicolas Maduro, è già alle strette a causa dell’esclusione di Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie tenute a ottobre, alla quale i sondaggi attribuivano un ampio consenso tra gli elettori. A complicare la situazione è il calendario elettorale, con scadenze prossime per la presentazione delle candidature e un voto presidenziale in grande anticipo rispetto alla tradizione: in genere nelle occasioni precedenti si è votato nel quarto trimestre dell’anno. Le candidature per la presidenza potranno essere presentate tra il 21 e il 25 marzo, mentre la campagna elettorale si svolgerà tra il 4 e il 25 luglio. Inoltre, il 16 aprile scadrà il termine per l’aggiornamento dell’anagrafe elettorale. (Vec)