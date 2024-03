Milano: corteo di oltre mille moto contro allo stop delle Euro 0 e 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un migliaio di motociclisti si sono riuniti a Milano per la manifestazione "Il cuore non si ferma - contro il divieto di circolazione euro zero e uno" delle moto previsto dal prossimo mese di ottobre organizzato da Divieto. Dal parcheggio del centro sportivo Saini la manifestazione si è snodata per le vie della città fino ad arrivare in piazza Duca d'Aosta e fermarsi in via Vittor Pisani. "Speriamo che questo aiuto la nostra causa a far cambiare idea al sindaco Milano: in questo momento in tutta Italia, in tutte le regioni si stanno muovendo centinaia di moto per darci sostegno e supportarci", ha spiegato Lorenzo Gioacchini, uno degli organizzatori della manifestazione, lamentando le tante buche sulle strade cittadine. Gioacchini ha poi ricordato che quella di oggi è la terza manifestazione organizzata da Divieto per scongiurare il fermo delle moto più vecchie e ne ha annunciato altre per giugno e luglio. (segue) (Rem)