Milano: corteo di oltre mille moto contro allo stop delle Euro 0 e 1 (2)

- Alla manifestazione son intervenuti anche alcuni i esponenti di centro destra, dai consiglieri di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo ed Enrico Marcora a Silvia Sardone della Lega. "Abbiamo già intavolato un primo tempo di dialogo con il Comune di Milano e con lo staff del Sindaco", spiegano Marcora e Truppo, "il tutto per comprendere l'effettiva ragionevolezza di un divieto che pare nulla sposti in tema ambientale, ma tanto possa fare al fine di snellire il traffico e rendere possibili spostamenti più veloci in città. Proseguiremo in questa direzione di dialogo con l'Amministrazione Comunale e continueremo a fare da tramite tra questa sana realtà che manifesta le proprie idee democraticamente, chiedendo una necessaria e indispensabile riflessione 'dati alla mano', per immaginare una revisione dei divieti in essere". (Rem)