Singapore: presidente Polinesia francese in visita da domani al 27 marzo

- Il presidente della Polinesia francese, Moetai Brotherson, sarà in visita a Singapore da domani al 27 marzo. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, sottolineando che si tratta della prima visita in assoluto nella città-Stato del Sud-est asiatico di un presidente in carica della Polinesia francese, collettività d’oltremare della Francia nel Pacifico meridionale, comprendente oltre 120 isole tra cui Tahiti, dove si trova la capitale, Papeete. Brotherson incontrerà i ministri Mohamad Maliki Osman (ufficio del premier), Gan Kim Yong (Commercio e industria), Grace Fu (Sostenibilità e ambiente) e i rappresentanti di varie agenzie governative, tra cui quelle per la tecnologia, i servizi pubblici, l’alimentazione e il turismo.(Fim)