Lega: Salvini, ringrazio Bossi e Maroni, giovani non mollate

23 luglio 2021

- “Ringrazio chi con il suo lavoro mi ha permesso di essere qui oggi a parlare con voi, quindi Umberto Bossi e Roberto Maroni”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regione nella sede Mico in corso a Milano. “Mi auguro che tra di voi ci sia gente che non molla” ha esortato Salvini. “Se devo dare un consiglio ai giovani, la prima dote è la perseveranza - ha spiegato -. Prima della competenza, c’è costanza e perseveranza”. “In conclusione, il ministro ha sottolineato: “Quando cadi devi avere il coraggio di rialzarti o peggio ancora se non oso per paura di sbagliare hai già perso”.(Rem)