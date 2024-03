Reddito cittadinanza: Messina (Fd'I), Gubitosa non sa fare i conti o chiude occhi per coprire Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’onorevole Gubitosa del Movimento 5 stelle mente sapendo di mentire e lo riportano i dati della Guardia di finanza le cui indagini, solo sul reddito di cittadinanza, hanno portato a scoprire che solo tra il 2021 e il 2022 sono stati rilevati 288 milioni di euro di illecito, di cui 171 milioni sono stati percepiti indebitamente e 117 milioni sono stati richiesti in modo fraudolento ma non ancora riscossi". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. "Oltre 29.000 persone sono state denunciate per queste truffe, e solo tra gennaio 2021 e maggio 2022. Non ci sorprendono questi dati - prosegue - dato che nel 2019, anno nel quale la misura è partita, erano già stati denunciati 53.751 percettori e accertate somme non dovute tra quelle richieste e quelle versate pari a 581 milioni di euro su una spesa totale di oltre 34 miliardi. Forse era l’onorevole al bar quando il comandante Andrea De Gennaro ha illustrato in commissione Finanze al Senato, che il bilancio della sua attività da novembre 2021 a oggi ha messo a segno un sequestro di crediti di imposta fittizi per 8,6 miliardi di euro legati a bonus e superbonus. Comprendiamo l’imbarazzo del collega, quando di fronte a una politica economica voluta fortemente dal suo leader, non può fare altro che sorvolare quando gli si presenta un piano denominato 'sviluppo per la politica fiscale'", continua. (segue) (Rin)