Reddito cittadinanza: Messina (Fd'I), Gubitosa non sa fare i conti o chiude occhi per coprire Conte (2)

- "Ci rendiamo conto - aggiunge l'esponente di Fd'I - che non sanno cosa sia, ma il governo Meloni sta lavorando incessantemente da un anno per risolvere il buco di bilancio di miliardi di euro creato dall’era dei bonus grillini. E’ pur vero che e’ stata abolita la prova di alfabetismo per accedere alle cariche pubbliche, però all’evidenza oltre a non sapere cosa scrive, Gubitosa non sa neppure leggere e fare i conti. Se a suo avviso 600 milioni truffati - e solo tra quelli realmente accertati - sono una cifra irrilevante allora ben possiamo dire che i grillini sono avvezzi ad ubriacarsi anche senza bere. Non solo dunque l’attività criminale c’è stata sul reddito di cittadinanza ma ci sono personaggi quali Gubitosa che neppure la riconoscono, quasi fosse attività benefica. Quasi 10 miliardi di truffe per Gubitosa non sono nulla? Per gli Italiani si. Forse e’ quella una delle ragioni per cui il Movimento 5 Stelle crolla nelle urne e finché avrà a rappresentarlo personaggi quali Gubitosa sarà anche peggio”, conclude Messina. (Rin)