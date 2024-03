Lega: Salvini cita D’Annunzio, chi ha paura di perdere, ha già perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo vinto le elezioni regionali dell’Abruzzo, abbiamo chiuso a Pescara dove il grande vate recita il motto - memento audere semper -, chi non combatte per paura di perdere è un uomo sconfitto in partenza”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regione nella sede Mico in corso a Milano. Il ministro con queste parole cita D’Annunzio durante la tappa a Pescara.(Rem)