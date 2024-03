Ue: Perego, difesa comune non più rinviabile, strada è tracciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi anni abbiamo rafforzato significativamente il concetto di difesa europea, soprattutto pensando alle partnership di carattere industriale già in essere. Ci sono già alcuni Paesi europei che lavorano insieme sulla difesa, così come ci sono missioni come Aspides nel Mar Rosso che sono chiari esempi di uno sforzo comune sotto l'ombrello europeo. Quindi la strada è tracciata e Paesi come la Francia, l'Italia e la Germania ne sono protagonisti". Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, intervistato su Tgcom24 . "Un progetto non più rinviabile, perché se vogliamo essere un attore geopolitico strategico, globale e determinante negli equilibri internazionali, lo dobbiamo fare con la politica estera comune, e una efficace sinergia tra le forze armate dei paesi UE", ha concluso. (Rin)