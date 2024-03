Arabia Saudita: S&P Global Ratings conferma A per credito sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia S&P Global Ratings ha confermato i rating del credito sovrano in valuta estera e locale per l’Arabia Saudita ad A/A-1 con outlook stabile. L’agenzia ha indicato che la valutazione è il risultato del programma di riforme economiche e sociali negli ultimi anni, una direzione che migliorerà la resilienza economica del Regno e continuerà a sostenere lo sviluppo del settore non petrolifero e le entrate fiscali. A causa dell’accelerazione degli investimenti nel settore non petrolifero e del robusto consumo nel Regno, l’agenzia ha previsto una crescita del Pil in media del 3,3 per cento nel medio termine. L’agenzia prevede una forte crescita nell’edilizia per i progetti Saudi Vision 2030 e nel settore dei servizi, sostenuta dalla domanda dei consumatori e da una forza lavoro femminile in espansione. S&P prevede inoltre un deficit fiscale pari a circa il 2 per cento del Pil nel periodo 2024-2027. (Res)