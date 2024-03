Ucraina: Perego, opzione invio truppe non è sul tavolo, scongiurare allargamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra priorità è scongiurare una escalation. E' necessario continuare a sostenere la difesa dell'Ucraina, fornendo sistemi di difesa all'esercito e alle forze armate per proteggere il territorio dalla continua pressione delle forze armate russe. Al tempo stesso dobbiamo impedire che il conflitto passi da regionale ad un conflitto di larga scala, per questo l'opzione di inviare truppe nel Paese non è sul tavolo. Io non credo che porterebbe a un cessate il fuoco o all'avvio di negoziati di pace, che invece è quello che dobbiamo cercare di perseguire, ovviamente tenendo fermo il punto sul dritto dell'Ucraina all'autodifesa, alla sovranità e all'integrità territoriale". Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, su Tgcom24 . Quanto alla Nato, il sottosegretario Perego ha ricordato che "si fonda sul principio della deterrenza non sull'intervento diretto. Sappiamo che un eventuale attacco ad un Paese Nato scatenerebbe una reazione e questo genera un effetto di deterrenza nei confronti di Paesi ostili. Diversa cosa sarebbe oggi entrare nel territorio ucraino, che non sarebbe finalizzato all'ottenimento del cessate il fuoco e di reali negoziati di pace, che è quello che tutti auspichiamo".(Rin)