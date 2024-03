Spagna: socialisti e JxCat si incontrano in Svizzera per nuovi negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e di Uniti per la Catalogna (JxCat) si sono incontrati in Svizzera per un nuovo round di trattative dopo l’approvazione della legge di amnistia per i leader indipendentisti catalani da parte del Congresso dei deputati. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Europa Press”. In un’identica dichiarazione, i due partiti hanno riferito che il colloquio è servito a discutere l’approvazione della legge, che era “una delle condizioni pattuite per risolvere il conflitto politico” catalano. Questo passaggio “consentirà alle parti di istituire delle squadre di lavoro su due aree concordate, che saranno aggiunte a quelle che già esistono per la questione della lingua catalana e per la legge di delega delle competenze sull’immigrazione”. Le due ulteriori aree sono “il superamento dei deficit e dei limiti dell’autogoverno e di quelli legati al riconoscimento nazionale della Catalogna”, recita la dichiarazione. (Spm)