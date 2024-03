Messina: emergenza idrica, interviene la Brigata Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'emergenza idrica a Messina, dove per alleviare i disagi alla popolazione a causa dei lavori di manutenzione della rete programmati in questo fine settimana, è stato chiesto dalla prefettura l’intervento dell’Esercito, dato il distacco dell’erogazione d’acqua. La Brigata Aosta riferisce in una nota di aver messo a disposizione proprie autobotti del 24esimo reggimento artiglieria Peloritani e del sesto Reparto comando e supporti tattici, impiegate per puntiformi esigenze in varie zone della città e rappresentate su chiamata dal Centro operativo comunale (Coc), che ha indicato i luoghi e gli enti o le strutture pubbliche da rifornire. (Com)