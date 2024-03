Reddito cittadinanza: Foti (Fd'I), pifferaio Conte continua a spacciare metadone di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pifferaio stregone Conte continua nel tentativo di spacciare il metadone di Stato per racimolare qualche voto in vista delle imminenti elezioni europee". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Non bastano i dati impietosi delle truffe che ancora oggi puntualmente emergono da parte di chi si intascava indebitamente il sussidio, così come non basta l'indicatore Istat sulla riduzione del rischio povertà che ha dimostrato come non sia stato il reddito di cittadinanza a poter risolvere i problemi delle famiglie italiane - aggiunge -. Solo altre misure più concrete - alcune delle quali mantenute dal governo Meloni e altre innovate - tutelano davvero le famiglie che non hanno bisogno di questi tentativi disperati e demagogici. Campagna elettorale che vai, slogan populista e appassito che trovi", conclude Foti. (Rin)