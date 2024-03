Piemonte 2024: Foti (Fd'I), tanti saluti al campo largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica del tutti a bordo che in Sardegna aveva illuso Conte e Schlein di poter viaggiare sicuri, dopo il fallito atterraggio in Abruzzo, si schianta sulla pista di Caselle. Anziché cambiare la direzione del vento, Pd e M5S non si accordano sulla direzione da seguire e alle regionali del Piemonte andranno separati incontro alla sconfitta, per altro già conosciuta in Abruzzo. Tanti saluti al campo largo che ha visto quasi sempre solo batoste elettorali, a conferma che il centrodestra rimane l'unica offerta politica seria e coerente sia a livello nazionale che territoriale, che in Basilicata non a caso corre unita". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)