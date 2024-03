Cultura: Calandrini (Fd'I), risultato storico per Latina, base solida per centenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È innegabile che il risultato ottenuto da Latina "nel percorso che ha portato a nominare la Capitale della Cultura 2026 sia grandioso. Per la prima volta nella storia della città, Latina ha partecipato al Concorso ed è stata selezionata tra le prime dieci città su 26 partecipanti". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "Un risultato di cui andare fieri, che è autolesionistico e ingenuo criticare. Una base di partenza importante che permetterà a Latina di ripresentare la propria candidatura forte di un progetto consolidato e che praticamente è stato realizzato a costo zero - aggiunge Calandrini -. Un risultato che è solo l'inizio di una progettualità complessa e ben costruita che ci porterà all'importante ricorrenza del 2032, che vedrà il capoluogo festeggiare i suoi primi cento anni di storia. Un traguardo a cui Latina arriva forte di una ribalta nazionale che mancava da tempo", conclude Calandrini.(Com)