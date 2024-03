Confindustria: Urso, dati indicano percorso positivo sistema produttivo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Le rilevazioni del Centro studi di Confindustria indicano il percorso positivo del sistema produttivo italiano, che troverà nuove significative conferme nel corso dei prossimi mesi, anche perché l'Italia registra, come rileva il rapporto, dati più incoraggianti rispetto ad altri Paesi europei, con l'inflazione più bassa, i prezzi energetici che non risentono finora del caro-petrolio e quelli core in netta frenata, con la fiducia delle famiglie in crescita, mentre l'industria sembra stabilizzarsi". È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Le prospettive per il 2024 sono, secondo il Csc, 'migliori' del previsto anche perché la crescita italiana è stata "più robusta" nel 2023 rispetto alle stime precedenti. Buone notizie anche per gli investitori, italiani ed esteri. Insomma, sono stati clamorosamente smentiti i profeti di sventura". Peraltro, "i riscontri del mercato, con lo spread ai minimi storici e la Borsa in crescita record confermano le analisi e le previsioni di Confindustria a fronte del difficile contesto europeo e dei fattori endogeni delle crisi internazionali" conclude Urso. (Rin)