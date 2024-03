Reddito cittadinanza: Gubitosa (M5s), da Foti ennesimo delirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo delirio di Tommaso Foti contro il Reddito di cittadinanza. Il capogruppo di Fd'I alla Camera palesa, per l'ennesima volta, tutta la sua ignoranza". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5s Michele Gubitosa. "Quando parla di 'dato impietoso delle truffe' dimostra di non aver letto quanto affermato nei giorni scorsi dal comandante generale della GdF, Andrea De Gennaro, in commissione Finanze al Senato proprio in merito alle truffe sul RdC. A conti fatti, queste sono pari all'1,68 per cento. Evidentemente, mente De Gennaro parlava Foti era a bere il caffè al bar", aggiunge. "Parimenti falso è dire che con l'abolizione del Reddito è calato il rischio di povertà: basta leggere attentamente la tabella del report Istat per accorgersene. Ma a Foti è chiedere troppo. Fd'I è il partito che ha presentato emendamenti per assumere i corrotti nei Comuni, che fa cassa sui poveri mentre salva le banche e i loro profitti miliardari. Un bel tacer non fu mai scritto", conclude.(Rin)