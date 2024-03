Lettonia: a Riga un corteo ricorda i legionari delle SS che combatterono contro l’Urss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 300 persone si sono radunate e hanno marciato a Riga, capitale della Lettonia, in memoria dei legionari lettoni che combatterono insieme alle truppe naziste contro l’Unione sovietica. Lo ha reso noto l'emittente "Lsm". Il controverso corteo si tiene ogni anno nel Giorno della memoria dei legionari, una ricorrenza non ufficiale che ricorda la Legione lettone, unità militare istituita dalle SS nel 1943. Questo giorno della memoria cade il 16 marzo perché in quella data nel 1944 la Legione ebbe il suo primo scontro armato con i sovietici. La polizia ha riferito che non ci sono stati inconvenienti significativi nel corso della parata. Le forze dell’ordine hanno arrestato un’attivista pro-Cremlino, Yelena Kreili, nei pressi del monumento alla libertà di Riga. La donna era già stata arrestata nel corso della manifestazione del 16 marzo 2022. (Sts)