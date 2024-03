Piemonte: Montaruli (Fd'I), campo largo fenomeno mediatico rarefatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'evaporazione nelle elezioni in Abruzzo, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle dimostrano ancora una volta la loro incapacità di trovare un accordo, questa volta per la candidatura alla presidenza del Piemonte. Abbiamo sentito parlare anche troppo di campo largo, fenomeno più mediatico e rarefatto che seria proposta politica. Ora l'atteggiamento divisivo dei due partiti confermano la loro inconsistenza, mentre il centrodestra prosegue sulla strada della coerenza e della compattezza per offrire un'idea politica seria e concreta". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.(Rin)