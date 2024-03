Export: Coldiretti, record cibo italiano, +14 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 fa segnare un nuovo record per le esportazioni di cibo Made in Italy, con una crescita del 14 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nonostante le tensioni internazionali, con guerre e blocchi che ostacolano i transiti commerciali. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Istat che fotografano un andamento dell'alimentare in controtendenza rispetto all'andamento generale delle esportazioni che registrano un arretramento dello 0,2 per cento, mentre frena il Pil. Tra i principali Paesi acquirenti, la crescita più consistente è quella sul mercato statunitense, il primo sbocco extra Ue, con un aumento del 31 per cento delle vendite di alimentari tricolori– rileva Coldiretti –, ma l'aumento è a doppia cifra anche in Gran Bretagna (+26 per cento). L'agroalimentare nazionale si conferma anche in Germania (con un +9 per cento) e in Francia, dove si registra un +3 per cento. Tra gli altri mercati, da segnalare la crescita del 52 per cento in Cina e del 14 per cento in Russia. (segue) (Com)