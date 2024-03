Export: Coldiretti, record cibo italiano, +14 per cento nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere il trend di crescita dell'enogastronomia nazionale serve rimuovere gli ostacoli commerciali ma anche agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra sud e nord del paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo 'obiettivo – conclude Coldiretti – è portare il valore annuale dell'export agroalimentare a 100 miliardi nel 2030". (Com)