Italia-Usa: ambasciata celebra la Giornata del design a Villa Firenze

- In occasione della Giornata italiana del design 2024, l’ambasciatrice Mariangela Zappia ha ospitato a Villa Firenze l'evento "Il design italiano a Villa Firenze. La storia di Edra, un'eccellenza italiana nel mondo", per celebrare il design italiano con un focus su una delle più rinomate aziende del settore. L’ambasciatrice Zappia ha ricordato in apertura il tema della giornata di quest'anno, "Fabbricare valore – inclusività, innovazione e sostenibilità", che pone l'accento sul valore estetico degli oggetti di disegno industriale e sulla qualità delle materie impiegate tra tradizione, tecnologia e sostenibilità: "Dal secondo dopoguerra in poi, il design italiano ha promosso il Made in Italy: quel mito del bello e ben fatto che Villa Firenze Contemporanea vuole rappresentare concretamente, dimostrando in un contesto d'eccezione, la feconda vivacità del rapporto tra antico e nuovo attraverso l'esposizione di icone del disegno industriale e di manufatti più sensibili alla vocazione artigianale, all'arte e alla moda." (segue) (Was)