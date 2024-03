Italia-Usa: ambasciata celebra la Giornata del design a Villa Firenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'intervento di apertura è seguita una conversazione tra Niccolò Mazzei, direttore dello sviluppo internazionale di Edra, e il fotografo Massimo Listri, autore delle immagini del catalogo ufficiale di Villa Firenze Contemporanea, progetto di diplomazia culturale che raccoglie 50 tra opere d'arte e oggetti di design dei più importanti artisti e designer italiani, con un'attenzione al contributo delle artiste italiane donne Carla Accardi, Chiara Dynys, Maria Cristina Finucci, Grazia Varisco. Nella conversazione, Mazzei ha sottolineato come per Edra il design sia una pratica artistica che predilige la cultura del progetto, mantenendo in equilibrio tecnica, innovazione ed estro. Tradizione artistica, ricerca tecnologica, alta sapienza manuale, materiali di elevatissimo pregio si uniscono nelle sue creazioni. Edra espone a Villa Firenze il divano "Essential" di Francesco Binfaré e i tavoli bassi "Cicladi" di Jacopo Foggini. (segue) (Was)