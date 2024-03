Italia-Usa: ambasciata celebra la Giornata del design a Villa Firenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conversazione è stata moderata dagli architetti Gabriella Vetrugno e Andrea Maggi, collegati in diretta dalla Manifattura Tabacchi a Firenze, dove erano presenti per l'occasione rappresentanti di studi di architettura, istituzioni locali e mondo della cultura. All'evento hanno partecipato Maby Palmisano, presidente del Comites di Washington, e Andrea Davis e Maurizio Mancianti, co-presidenti dell'Associazione Toscana-Usa. La conversazione si inserisce nel contesto delle iniziative promosse dalla rete consolare e culturale italiana in tutti gli Stati Uniti in occasione della Giornata del design. (Was)