India: elezioni assemblee legislative di quattro Stati si terranno insieme alle politiche

- Le elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative degli Stati indiani dell’Arunachal Pradesh, del Sikkim, dell’Andhra Pradesh e dell’Orissa si terranno in contemporanea con quelle della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India, in programma dal 19 aprile al primo giugno in sette fasi, con scrutinio il 4 giugno. Le date sono state annunciate oggi dalla Commissione elettorale del Paese, insieme a quelle delle suppletive per 26 seggi assembleari di 13 Stati. L’Arunachal Pradesh e il Sikkim voteranno per eleggere le loro assemblee il 19 aprile, in un’unica tornata, così come per le politiche. Il 13 maggio voterà l’Andhra Pradesh, anche in questo caso in una sola volta. Lo stesso 13 maggio inizierà il processo elettorale anche nell’Orissa, che proseguirà il 20 maggio, il 25 maggio e il primo giugno: quattro fasi, simultanee a quelle previste per la Camera del popolo. Gli scrutini delle elezioni delle quattro assemblee legislative statali si terranno il 4 giugno, stesso giorno dello spoglio delle politiche. (segue) (Inn)