India: elezioni assemblee legislative di quattro Stati si terranno insieme alle politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 13 Stati interessati dalle suppletive sono l’Himachal Pradesh (sei seggi), il Gujarat (cinque), l’Uttar Pradesh (quattro seggi), il Bengala Occidentale (due), il Bihar, l’Haryana, il Jharkhand, il Karnataka, il Maharashtra, il Rajasthan, il Tamil Nadu, il Telangana, il Tripura (un seggio ciascuno). Le suppletive si terranno il 19 aprile in Tamil Nadu e Tripura; il 26 aprile in Maharashtra e Rajasthan; il 7 maggio in Gujarat e Karnataka; il 13 maggio in Telangana; il 20 maggio in Jharkhand; il 25 maggio in Haryana e il primo giugno in Bihar e Himachal Pradesh. Voteranno in quattro giorni diversi i collegi assembleari interessati dell’Uttar Pradesh (13, 20, 25 maggio e primo giugno) e in due giornate quelli del Bengala Occidentale (7 maggio e primo giugno). (Inn)