Sicurezza stradale: D'Amato (Azione), governo segua indicazioni Corte dei conti europea

- L'Italia e gli altri Paesi Europei "non stanno facendo i progressi necessari per ridurre i morti e i feriti gravi sulle strade. Secondo la Corte dei conti europea senza azioni concrete gli stati membri finiranno per mancare gli ambiziosi obiettivi per ridurre il numero di morti entro il 2030 e arrivare a zero vittime nel 2050". Lo dichiara in una nota il responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure. "E anche il nostro Governo seguendo la demagogia di Salvini con la riforma del Codice della Strada sta andando nella direzione sbagliata. Se i familiari delle vittime della strada sollevano obiezioni sulla riforma un motivo ci sarà e bisogna dare adeguata risposte proprio a chi ha pagato in prima persona - aggiunge D'Amato -. Si devono costruire buone pratiche e puntare innanzitutto sulla prevenzione e seguire le direttive europee. Come promotore della proposta di legge Lazio strade sicure mi tocca costatare che questo non sta avvenendo. E purtroppo anche la destra in Regione si sta dimostrando poco responsabile e non attenda al tema da sicurezza stradale e dei morti sulla strada", conclude. (Com)