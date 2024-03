Imprese: Aurigemma a Casaidea, arredo e design importanti per Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla inaugurazione della 48esima edizione di Casaidea, presso la Fiera di Roma. "Una importante manifestazione, dove sono presenti soluzioni di oltre 150 aziende. Il giusto connubio tra arredo e design, che rappresentano un fiore all'occhiello del Made in Italy. Proposte e idee di alta qualità, che sono il risultato di grandi competenze e professionalità - dichiara in una nota Aurigemma -. Senza dimenticare l'importanza dell'artigianato e dell'innovazione: come amministrazione regionale, il nostro obiettivo è quello di supportare questi settori, che rappresentano anche un volano per la nostra economia. Oltre a generare ricadute positive per l'intero indotto, anche in termini occupazionali", conclude Aurigemma. (Com)