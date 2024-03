Moro: Rocca, una delle pagine più buie della storia repubblicana, non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro è "una delle pagine più buie della storia repubblicana che non dobbiamo dimenticare". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Il 16 marzo di quarantasei anni fa, un commando delle Brigate Rosse uccise, in via Fani, i cinque componenti della scorta dell' Onorevole Aldo Moro - scrive Rocca -. Seguirono 55 giorni di prigionia dello statista democristiano, con il tragico epilogo del ritrovamento del suo corpo in via Caetani. La data di oggi è impressa nella coscienza civile del popolo italiano, una delle pagine più buie della storia repubblicana che non dobbiamo, non possiamo dimenticare", conclude il governatore. (Rer)