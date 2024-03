Gaza: presidente Cipro, seconda nave con aiuti pronta a salpare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo carico di aiuti alimentari è pronto a partire via mare da Cipro per dirigersi a Gaza. Lo ha detto il presidente cipriota, Nikos Christodoulides, citato dal "Guardian", dopo che una prima spedizione di aiuti è giunta nella notte nell’enclave palestinese. "La prima nave ha iniziato il suo ritorno a Cipro e siamo pronti a inviare la seconda nave", ha affermato. La seconda nave, con 240 tonnellate di aiuti, è ormeggiata nel porto di Larnaca in attesa del segnale di partenza. L'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen (Wck), che ha organizzato la missione con gli Emirati Arabi Uniti e l'organizzazione benefica spagnola Open Arms con il sostegno del governo cipriota, ha affermato che la nuova spedizione include pallet di prodotti in scatola e prodotti sfusi. Inoltre, secondo Wck la seconda imbarcazione ha a bordo anche due carrelli elevatori e una gru. (Res)