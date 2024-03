Ucraina: Salvini, Macron parla di guerra, noi vogliamo che 2024 sia anno di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Macron “è quello che è perché ha mangiato cibo sintetico. Un Macron che nel 2024 parla di guerra, parla di eserciti, di soldati da mandare in guerra. Gli uomini e le donne della Lega faranno di tutto perché il 2024 sia un anno di pace". Lo ha detto il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regioni nella sede Mico in corso a Milano. “Siete il futuro della lega e dell’Italia” ha detto il ministro rivolgendosi ai giovani tra il pubblico, “la stragrande maggioranza dei ragazzi e ragazze sono quello che la mattina mi fa alzare per fare il segretario della Lega, affrontando mille problemi, ma lo faccio per voi” con queste parole il ministro ha aperto il suo intervento, aggiungendo: “Ringrazio i giovani rappresentanti del mondo agricolo. L’uomo è ciò che mangia”. (Rem)