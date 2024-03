Governo: Salvini, andremo avanti altri cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo in un centro destra unito, annuncio ai giornali di sinistra e spioni che questo governo va avanti per cinque anni”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante il convegno “Politicamente ribelli”, che ha riunito i giovani e militanti di ogni Regioni nella sede Mico in corso a Milano. “Spiate quello che volete ma noi andiamo avanti” ha aggiunto il ministro . (Rem)