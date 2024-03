Milano: Sardone (Lega), domani evento forze dell'ordine attaccate dalla sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pd e compagni, "però, sono spesso allergici ai temi della sicurezza, ordine e legalità e nel dubbio stanno sempre dalla parte di chi non rispetta le regole. Non più tardi di due settimane fa, i soliti "bravi ragazzi democratici" dei centri sociali, sempre coccolati dalla sinistra, si sono scagliati contro polizia e carabinieri, prendendoli a bastonate a Milano per impedire la presentazione del mio libro sull'islamizzazione: nessuno ha ancora espresso solidarietà agli agenti. La verità è che ogni tre ore una divisa viene aggredita fisicamente da balordi e violenti, di cui oltre un terzo è immigrato. Chi attacca un uomo o una donna in divisa sta attaccando lo Stato ed è compito nostro, della politica, difendere senza esitazioni chi lavora h24 per garantire la nostra sicurezza, anche mettendo a rischio la propria vita. Noi sappiamo da che parte stare, a differenza della sinistra. Per questo voglio esprimere il nostro sostegno agli uomini della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale con un confronto con i loro rappresentanti" conclude. (Com)