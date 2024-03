Turismo: Santanchè, boom turisti americani è ottima notizia per il comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I turisti americani spendono di più e prediligono il lusso, questa è una grande notizia per il settore. La direzione è chiara e con il ministero la stiamo già seguendo: investire nella qualità delle strutture e dei servizi per attrarre sempre di più turisti alto spendenti e portarli anche a scoprire luoghi meno conosciuti, piccoli borghi, aree interne per favorire la destagionalizzazione ed una migliore gestione dei flussi. Come dico sempre il lusso non va criminalizzato e dobbiamo essere in grado di proporre offerte turistiche per tutte le tasche”. Lo dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè. (Rin)