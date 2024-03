Roma: controlli a Colleferro, denunce, patenti ritirate e sanzioni per alcool e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunce, patenti ritirate e sanzioni per mille euro: continuano i controlli a tappeto dei carabinieri a Colleferro, vicino Roma, soprattutto nel fine settimana, sia nei luoghi di maggiore aggregazione, frequentati dai giovani, che sulle strade per garantire anche una circolazione sicura. La mirata attività preventiva è stata attuata con un massiccio numero di pattuglie del pronto intervento “112” dell’aliquota radiomobile ed ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Velletri un 33enne e un 60enne, entrambi di Valmontone, per guida in stato di ebrezza alcolica e di segnalare all’autorità prefettizia un 18enne di Paliano e un 59enne di Colleferro per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. (segue) (Rer)