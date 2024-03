Roma: controlli a Colleferro, denunce, patenti ritirate e sanzioni per alcool e droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri hanno poi elevato contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Nello specifico, sono stati sequestrati due veicoli senza l’assicurazione obbligatoria e sanzionati complessivamente 5 utenti della strada. In totale sono state ritirate 2 patenti di guida, decurtati 20 punti, e comminate sanzioni amministrative per circa 1.000 euro. L’operazione dei carabinieri di Colleferro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma tesa sia al contrasto dell’illegalità diffusa in tutta la provincia che per mostrare ai cittadini la presenza visibile dello Stato. (Rer)