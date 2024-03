Milano: Prencipe, augurio di buon lavoro al nuovo Presidente Anpi Primo Minelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Rifondazione Comunista al nuovo Presidente dell'ANPI Primo Minelli "i complimenti e un augurio di buon lavoro. Auspichiamo un fattivo impegno contro i venti di guerra, che soffiano impetuosi in Europa e di solidarieta' con il martoriato popolo palestinese. Siamo certi che vorra' anche adoperarsi per una nuova sintesi nella governance unitaria dell'associazione, che sappia meglio ascoltare le tante esperienze e opinioni delle sezioni territoriali. Buon lavoro al nuovo presidente". Lo comunica in una nota Matteo Prencipe, Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista. (Com)