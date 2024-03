Sport: la maratona di Roma entra nel vivo, presentati i migliori atleti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In passato sono stato un ciclista professionista, ho gareggiato con Marco Pantani e Davide Rebellin, per citare alcuni. Poi la diagnosi di distrofia e la tetraplegia, in teoria avrei dovuto avere una vita breve, ma non mi sono arreso e ho intrapreso un percorso nuovo dove lo sport è sempre un punto fermo", ha raccontato l'atleta Antonio "Toni" Milano.Tre anni fa l'esordio nella disciplina wheelchair dove subito "Il Guerriero" si è distinto mettendo a segno diversi titoli italiani. "Ad oggi ho gareggiato su distanze più brevi, Acea Run Rome The Marathon sarà per me l'esordio sulla distanza regina ed un test importante per continuare ad inseguire il sogno delle Paralimpiadi. Qui avrò la possibilità di correre con una speciale carrozzina, la più veloce al mondo, frutto del lavoro e della tecnologia del Centro Paraplegici Svizzero e Sauber". Anima sportiva, indole guerriera, come recita il suo appellativo, Toni Milano potrebbe centrare il traguardo in un tempo di circa due ore. "Sono qui perché lo sport è vita, a differenza di altri atleti in carrozzina, io sono affetto da una patologia che interessa tutti i miei muscoli, devo sempre investire più del massimo, ma credo nello sport come terapia non solo per il recupero fisico ma anche per quello mentale e per l'integrazione sociale, il risultato più importante è esserci e continuare ad essere di esempio per chi ha bisogno di tirar fuori il proprio spirito di guerriero", racconta ancora l'atleta. (segue) (Com)