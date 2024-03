Sport: la maratona di Roma entra nel vivo, presentati i migliori atleti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julia Khvasechko arriva dagli Stati Uniti d'America la 50enne podista e pacer di gara con i palloncini delle 4 ore 55 minuti, porta in dote una storia di riscatto perché la sua passione per la corsa è nata dopo un intervento per rimuovere un grave tumore al cervello. Aveva 24 anni e il 30% di possibilità di sopravvivere, molte meno di tornare a camminare. Mentre era in ospedale ha visto passare i maratoneti, da lì la scintilla a cui è seguito un gran lavoro per tornare a camminare, nel cuore sempre quella speranza che ha trasformato in realtà con duro sacrificio. Proprio a New York nel 2007 ha corso la sua prima Maratona, raccogliendo fondi per l'ospedale dove era stata ricoverata e da allora ne ha corse 303, qui a Roma farà da pacer. (segue) (Com)